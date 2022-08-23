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الثلاثاء، 23-08-2022 01:27 م

الغذاء والدواء توضح حول فروقات بأسعار المضاد الحيوي Ciprodar

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسباب وجود فروقات بسعر المضاد الحيوي (Ciprodar 500 mg \10 Tablets) من صيدلية لأخرى.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه تم تخفيض سعر المستحضر الدوائي من 10.40 دينارا إلى 9.26 دينار ما أدى لوجود فروقات بالسعر.

وأضافت أن سعر أي دواء أو مستحضر طبي هو نفسه لجميع الصيدليات في مختلف مناطق المملكة.

وشددت المؤسسة على أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة تراقب من خلال جولاتها الرقابية الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وكانت وصلت شكاوى من مواطنين حول وجود فروقات في أسعار المضاد الحيوي Ciprodar الذي يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية من صيدلية لأخرى.

 




 

 


 

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