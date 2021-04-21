الغذاء والدواء: لا بلاغات بتجلطات دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

الوكيل الإخباري- اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات انه لا يوجد اي بلاغات لحدوث جلطات دموية أو حالات تخثر لدى متلقي لقاحات استرازينكا، المضاد لفيروس كورونا، مرتبطة باللقاح في المملكة حتى الان.



واوضح الدكتور مهيدات ان جميع البلاغات الخاصة باللقاحات حتى تاريخ اليوم لا تتعدى آثارا جانبية جميعها شائعة ومتوقعة عند استخدام اللقاح مثل (التعب العام، ألم في المفاصل والعضلات، قشعريرة، ارتفاع في درجات الحرارة، الصداع، والغثيان).

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وشدد على ان المؤسسة تدرس هذه البلاغات كافة من جميع جوانبها العلمية والفنية وتعرضها على اللجان العلمية المختصة، مؤكدا أن كل اللقاحات انهت التجارب السريرية واثبتت سلامتها.



