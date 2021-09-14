الغذاء والدواء لطلبة المدارس: افطروا في منازلكم

الوكيل الإخباري- نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الثلاثاء، ارشادات تغذية صحية لطلبة المدارس، تزامنا مع اعلان فتح المقاصف المدرسية.



وتاليا الارشادات:



- اهمية محافظة الطلبة على اوزان اجسامهم الصحية، وتقليل تناول الاغذية الدسمة والمقلية والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة والسكريات ورقائق البطاطس وضرورة مراجعة المراكز الصحية في حال وجود زيادة في الوزن.



- اهمية تناول وجبة الافطار الصحية في المنزل قبل الذهاب الى المدرسة.



- اهمية تنوع محتويات حقيبة الافطار المدرسية (lunch box) وادخال السلطات والفواكه والحليب او اللبن الرايب ضمن الوجبة على ان لاتزيد عن الحاجة كي لايتعفن الطعام المتبقي مع ضرورة استهلاك الطعام خلال الفسحة الاولى كحد اقصى.



- اهمية الابتعاد عن تناول الاغذية المكشوفة.



- اهمية العناية بغسل الايدي بالماء والصابون عدة مرات يوميا.

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