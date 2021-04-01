الغذاء والدواء : لقاح أسترازينيكا آمن

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس ،أن لقاح أسترازينيكا أثبت نجاحه في التقليل من حالات الدخول الى المستشفيات وحالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كوفيد –19.



وأشار مهيدات في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري " إلى استمرار استخدام اللقاح في عدة دول مثل بريطانيا واستراليا وايطاليا فرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول نظرا لكون نسبة حدوث التجلطات لم تتجاوز نسبة (0.0000015 %) وهي نسبة ضئيلة جدا لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات لتعليق استخدامه.

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ولفت إلى أنه تم إعطاء 144 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا في الأردن و لم يرد للمؤسسة أي إبلاغ عن أي آثار جانبية غير متوقعة وأن جميع البلاغات التي وردت للمؤسسة عبر رابط الإبلاغ عن الآثار الجانبية من قبل المواطنين كانت ضمن الآثار الجانبية المتوقعة والطبيعية.



وأكد مهيدات أن اتخاذ أي إجراءات تتعلق باللقاحات يأتي انطلاقا من مسؤولياتها كسلطة دوائية ورقابية مسؤولة عن إجازة استخدام اللقاحات ومتابعة جميع الآثار الجانبية التي قد تترتب عليها محليا وعالميا ومتابعة آخر المستجدات بخصوص اللقاحات المجازة ومتابعة مأمونيتها أولا بأول.