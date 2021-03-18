الصحة: مطعوم كورونا لا يغني عن الوقاية

الوكيل الإخباري- نشرت

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مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرا من إن مطعوم كورونا يحمي ولكنه لا يُغني عن إجراءات السلامة الوقائية.وأضافت في منشورها التوعوي ، “التزم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى بعد أخذك لمطعوم فيروس كورونا، سواء حصلت على الجرعة الأولى فقط أو استكملت جرعاتك المقررة”.وأكدت أن الجرعة الأولى من المطعوم ليست كافية لمنح الحماية ضد فيروس كورونا، داعية للالتزم بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وجميع إجراءات السلامة إلى حين استكمال جرعاتك المقررة.