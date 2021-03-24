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الأربعاء، 24-03-2021 11:59 م

وزارة الصحة : إعادة جدولة مواعيد لقاح أسترازينيكا لزيادة فعاليته

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري  - قال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس انه يوصى بزيادة الفارق الزمني بين جرعتي استرازينيكا لزيادة فعاليته .
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وبين الدكتور شركس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه كلما زاد الفارق الزمني بين الجرعتين، زادت الفعالية، معتبرا أن هذه النتيجة دفعت لاتخاذ قرار إعادة جدولة المواعيد الخاصة بلقاح أسترازينيكا.

وتمت إعادة جدولة المواعيد بحسب المركز الوطني للأمن وادارة الازمات لمن اخذوا الجرعة الاولى للقاح استرازينكا واعطاء الجرعة الثانية بعد 11 اسبوعا من موعد الجرعة الاولى.

 




 

 


 

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