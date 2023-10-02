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الإثنين، 02-10-2023 01:40 م

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

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الوكيل الإخباري - أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أن لقاح MR آمن ولا يوجد هناك سبب للتخوف منه.

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وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إنه تم استيراد مطعوم الحصبة خلال حملة عام 2013 حيث استوردت المملكة أكثر من 3 ملايين جرعة منه ولم تظهر هناك أي أعراض أو مضاعفات خطيرة له.

 

وأضاف أن أي مستحضر دوائي له آثار جانبية وتظهر عادة خلال الدراسات السريرية ويتم طلبها للاطلاع عليها ودراستها.

 

وفي الإشارة إلى عدم تسجيل مطعوم MR لدى المؤسسة، أوضح مهيدات أنه لا يعني عدم تسجيل المستحضر الدوائي أو المطعوم أنه غير آمن، مبينا أن عدم التسجيل يعود إلى عدة أسباب من بينها أنه لا يوجد لديه وكيل أو أن هامش ربحه قليل أو أنه مطلوب للقطاع الخاص ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليلة أو أن الدواء الأصيل مسجل ولكن تم إصدار نسخ مطورة منه أو طرأت هناك خلافات بين الشركات المصنعة وغيرها.

 

وشدد على أن الأردن يستورد الكثير من الأدوية واللقاحات غير المسجلة نظرا للحاجة الأساسية لها ولا يمكن الاستغناء عنها.

 




 

 


 

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