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الأحد، 06-08-2023 10:44 م

الغذاء والدواء: مخزون الأدوية في الأردن يكفي لـ3 أشهر

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء رنا ملكاوي، الأحد، إن الأدوية متوفرة في الأردن بمخزون استراتيجي يكفي لفترة بين 3 و6 شهور، لكن هناك نقص في بعض أصناف الأدوية.اضافة اعلان


وأوضحت ملكاوي أن دور المؤسسة توفير الأدوية في السوق للقطاعين العام والخاص وعلى رفوف الصيدليات لتحقيق الأمن الدوائي، ولذلك تتخذ المؤسسة إجراءات عدة لضمان وجود بديل لكل دواء إن كان ذلك ممكنا.

وأشارت إلى أن النقص في بعض الأدوية في مستشفى الملك المؤسس، بسبب مديونية المستشفى.

وأشار مدير مستشفى الملك المؤسس الجامعي محمد الغزو، إلى توفر دواء السكري والمضادات الحيوية، في المستشفى، وتحدث عن نقص في دوائي للسرطان، لكن أحدهما سيتوفر خلال الأسبوع الحالي.

وقال الغزو إن 85% من مرضى المستشفى لديهم إعفاءات من رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي أو التأمين الصحي، ووزارة الصحة تدفع تقريبا 60% من الفاتورة من المطالبة الشهرية ويتبقى 40% من المطالبة لما بعد تدقيق لجان وزارة الصحة التي تتأخر بالتدقيق.

وأشار الغزو لعدم تدقيق أي فاتورة في 2023، ووزارتا الصحة والمالية لن يدفعا القيم المستحقة إذا لم تكن الفواتير مدققة، وتحدث عن تراكم في المطالبات على وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.

 




 

 


 

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