الغذاء والدواء: منتجات التونة المعلبة المتداولة في الأردن آمنة

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن كافة منتجات التونة المعلبة المتداولة في المملكة آمنة استنادا لاشتراطات القاعدة الفنية رقم ١١٠٣ ومطابقة لمواصفة هيئة دستور الغذاء رقم ١٩٣ من حيث فحص الملوثات في الغذاء ومنها الزئبق.

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وأضاف مهيدات أن كافة المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية ومن ضمنها الأسماك ومنتجاتها بما فيها منتجات التونة المعلبـة تخضع للاشتراطات الصحية والقواعد الفنية المستمدة من هيئة دستور الغذاء العالمي، مبينا أن منتجات التونة المعلبة المتداولة في المملكة منتجة من أنواع أسماك التونة السليمة والمطابقة للقاعدة الفنية وتتم تعبئتها فـي عبـوات محكمة الإغلاق ومعاملتها حرارياً بدرجة كافية لضمان صلاحيتها للاستهلاك، وهو ما تؤكده الفحوصات المخبرية التي تخضع لها هذه المنتجات في مختبرات المؤسسة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية.



وشار مهيدات إلى أن المؤسسة تنفذ برامج رصد دورية على مدار العام تشمل فحص عينات عشوائية من منتجات التونة المعلبة المتداولة في الأسواق المحلية.