الفايز: الملك يتصدى لمحاولات تهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف سداً منيعاً للتصدي لمحاولات إسرائيل، الرامية لتهويد القدس الشريف وتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، حيث أن صوت جلالته يعتبر الأقوى في المحافل الدولية كافة، دفاعاً عن القضية الفلسطينية.



وبين الفايز، خلال رعايته مهرجاناً جماهيرياً في الزرقاء بمناسبة عيد الاستقلال الـ76 للمملكة، والتوقيع على وثيقة تجديد البيعة والعهد والولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، "إننا نثمن جهود جلالته وندعم ونساند كافة خطواته، من أجل حماية مقدساتنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".



وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هي التي حمتها ومنعت تهويدها وعملت على إعمارها.



وأضاف أن "الأردن يتعرض لهجمات مشبوهة ومخطط لها، ويتعرض لخطاب كراهية، بهدف اضعاف وحدتنا الوطنية، والتشكيك بكل منجز وطني ما يحتم علينا التصدي لكل عابث بتماسكنا الاجتماعي، وان نكون كالبنيان المرصوص خلف جلالة الملك، في وجه المشككين والمتربصين، والمسكونين بعقلية المؤامرة".



وتابع أن الأردنيين وهم يحتفلون بعيد الاستقلال، يشعرون بالكبرياء والشموخ والاعتزاز بوطنهم وقيادته الهاشمية، إذ بات الاستقلال اليوم ليس عيدا فقط، أو لحظة عابرة من تاريخنا، بل مسيرة من الانجازات في مختلف المجالات.



ونوه بأن "ذكرى الاستقلال تتزامن هذا العام، مع ولوجنا المئوية الثانية من عمر مملكتنا، حيث نستمد القوة من جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني، عاقدين العزم بالعمل على استمرار مسيرة العطاء ، ومجددين العهد والوفاء والبيعة لجلالته حامي الاستقلال".

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