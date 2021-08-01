الفايز سفيراً في هولندا والبطاينة في ألمانيا والحمود مندوباً للأردن لدى الأمم المتحدة

الوكيل الاخباري -

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صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير ضيف الله علي الفايز سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا.كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تسمية السفير يوسف رضوان البطاينة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير محمود ضيف الله الحمود من المركز إلى البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة كمندوب دائم في نيويورك.