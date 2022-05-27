الفايز يعزي بوفاة والد الملكة

الوكيل الاخباري - قدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز التعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بوفاة والد جلالة الملكة الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة .



وأعرب الفايز عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني بهذا المصاب، ولذوي الفقيد جميعا.

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