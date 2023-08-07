الفراية: تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية بـ6 محافظات

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم قياس مؤشرات الفجوة الجندرية في 6 محافظات هي : (إربد وعجلون والبلقاء ومأدبا والطفيلة والعقبة) كمرحلة أولى.وقال إن العمل جارٍ على المحافظات الستة الأخرى، وسيُنفّذ التقييم في مرحلة لاحقة على المستوى البلدي، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة التنموي وبناءا على البيانات الواردة في الخطط التنموية للمحافظات.جاء ذلك خلال افتتاحه في مركز المؤتمرات والتدريب بوزارة الداخلية اليوم الاثنين ورشة العمل الأولى التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، لعرض نتائج وتوصيات عملية إدماج مؤشرات الفجوة الجندرية في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات.وحضر الافتتاح وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنده أبو الحسن وعدد من الأمناء العامين للوزارات المعنية والمحافظين في وزارة الداخلية والمشاركون من محافظتي البلقاء ومأدبا.