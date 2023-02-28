الفراية يشارك في اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية

الوكيل الإخباري - يشارك وزير الداخلية مازن الفراية، في اجتماعات الدورة الأربعين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الأربعاء في تونس.

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وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات التي تعقد بمشاركة وزراء الداخلية العرب وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية، تهدف إلى بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته.



ويتضمن جدول أعمال الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التي نظمتها الأمانة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، وتقرير أعمال ونتائج اجتماع اللجنة المعنية بدراسة متطلبات تشغيل نظام الشيخ زايد للاتصالات العصرية بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، وتقرير عن إنجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.



وأضاف البيان أنه سيتم بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة، وسيتم اتخاذ قرارات بتعيين مدراء المكاتب العربية العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس، وهي المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة والمكتب العربي لمكافحة التطرف.

