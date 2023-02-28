الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

الثلاثاء، 28-02-2023 10:48 ص

الفراية يشارك في اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية

ddوزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - يشارك وزير الداخلية مازن الفراية، في اجتماعات الدورة الأربعين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الأربعاء في تونس.

اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات التي تعقد بمشاركة وزراء الداخلية العرب وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية، تهدف إلى بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته.


ويتضمن جدول أعمال الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التي نظمتها الأمانة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، وتقرير أعمال ونتائج اجتماع اللجنة المعنية بدراسة متطلبات تشغيل نظام الشيخ زايد للاتصالات العصرية بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، وتقرير عن إنجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.


وأضاف البيان أنه سيتم بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة، وسيتم اتخاذ قرارات بتعيين مدراء المكاتب العربية العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس، وهي المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة والمكتب العربي لمكافحة التطرف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63fdb86a956fb

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

15-1-660x330

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

e873ad75-وزارة-التخطيط-والتعاون-الدولي

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

333886680_588547342881940_3928432757037027630_n

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

8888

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

5

العثور على خوذ عسكرية لشهداء أردنيين من الجيش العربي في القدس - صور