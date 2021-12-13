الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 02:15 م

الفراية يوضح: لا قرار بإلغاء الحفلات في عمان

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية انه لم يتخذ أي قرار بإلغاء الحفلات في العاصمة عمان من قبل المحافظ ياسر العدوان. 

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وأضاف الفراية، أن ما صدر عن محافظ العاصمة اجتهاد شخصي منه، وصدر عبر تصريح إعلامي وليس قرارا.


وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بأوامر الدفاع، وتطبيقها على المواطنين.


وكان مصدر رسمي مطلع كشف لـ " الوكيل الاخباري" أن الحكومة وافقت رسميا على إقامة الحفلات مع نهاية العام بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية وتلقي الجرعتين من مطعوم كورونا وارتداء الكمامة. 

 

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