أكثرها عجلون .. تعرّف على معدلات الهطول المطري في المحافظات

الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات

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سجلت محافظة عجلون أعلى معدل هطول مطري خلال المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة أمس الأربعاء بنسبة 19.3 ملم.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن محافظة السلط جاء بالترتيب الثاني في نسب الهطول المطري التي وصلت إلى 18.8ملم، تلتها السلط التي سجلت 18.7 ملم.



وبينت الدائرة ان العاصمة عمان سجلت 8.5ملم، فيما سجلت منطقة وادي الريان 9.5 ملم، فيما سجلت محافظة اربد 10 ملم .



وأضافت أن كميات الهطول المطري التي شهدتها منطقة الباقورة وصلت الى 7.5 ملم، فيما سجلت محافظة الطفيلة 3 ملم، والكرك 7.8 ملم.



ولم تسجل محافظتي العقبة ومعان اي معدلات هطول مطري .

