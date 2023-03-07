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الثلاثاء، 07-03-2023 04:40 م

الفراية يوعز بتحسين الخدمات التي يقدمها المركز الحكومي في المقابلين

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الوكيل الإخباري- اطلع وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء، في مركز الخدمات الحكومية الشامل في منطقة المقابلين على الخدمات المقدمة من قبل ممثلي دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

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وأوعز الفراية للعاملين بضرورة تحسين الإجراءات خصوصاً في مجال الخدمة التي تقدمها الدائرة لإصدار الوثائق الرسمية الخاصة بالمواطنين، وتذليل الصعوبات كافة، بما يضمن السرعة والدقة في إنجاز العمل المطلوب.


واستمع إلى أيجاز من قبل المعنيين حول الأداء الإداري في خدمات الدائرة والتطلعات لتحديث وتطوير الخدمات مستقبلاً مشيدا بدور المركز الذي يعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم المعاملات الحكومية ومتابعتها على المواطنين.


يشار الى ان إنشاء المركز جاء ضمن خطة المراكز الحكومية الشاملة في إطار تطبيق مفهوم" الحكومة الواحدة"، وتماشياً مع مفهوم التحول الرقمي الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية كافة.


ويضم المركز وفق مديرته ديما النهار، مكاتب تابعة لـ 15 مؤسسة حكومية، لتوفير 45 خدمة رئيسية، تابعة لوزارات العدل، والعمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والمالية، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة قاضي القضاة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومديرية الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة.

 




 

 


 

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