الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح وزير الصحة المكلف مازن الفراية ان ما جرى امس في مستشفى السلط الحكومي الجديد بدأ من ورود بلاغ في تمام الساعة 07:22 دقيقة صباحا الى الامن العام حول وجود حالة طارئة في مستشفى السلط واستجابت كوادر الدفاع المدني في تمام الساعة 07:30 صباحا .

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واضاف الفراية ان صهريج الاكسجين وصل بعدها بساعتين واكد انه في تلك الفترة 6 اشخاص توفوا وان هناك 3 اشخاص توفوا لاحقا .

واكد الفراية انه تم تثبيت كوادر للدفاع المدني عند خزانات الاكسجين وتم البدء اعتبارا من اليوم بزيادة سعة خزانات الاكسجين .



