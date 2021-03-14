الأحد 14-03-2021
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الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

الأحد، 14-03-2021 11:16 ص

الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح وزير الصحة المكلف مازن الفراية ان ما جرى امس في مستشفى السلط الحكومي الجديد بدأ من ورود بلاغ في تمام الساعة 07:22 دقيقة صباحا الى الامن العام حول وجود حالة طارئة في مستشفى السلط واستجابت كوادر الدفاع المدني في تمام الساعة 07:30 صباحا . 

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واضاف الفراية ان صهريج الاكسجين وصل بعدها بساعتين واكد انه في تلك الفترة 6 اشخاص توفوا وان هناك 3 اشخاص توفوا لاحقا .

 

واكد الفراية انه تم تثبيت كوادر للدفاع المدني عند خزانات الاكسجين وتم البدء اعتبارا من اليوم بزيادة سعة خزانات الاكسجين . 


 




 

 


 

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