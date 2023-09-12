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الثلاثاء، 12-09-2023 02:52 م

الفنان منذر الرياحنة يكشف عن انتاج مسلسل مستوحى من فيلم "الحارة "

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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كشف الفنان الأردني منذر الرياحنة عن خطة لإنتاج مسلسل تلفزيوني مستوحى من فيلم "الحارة"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد شهر رمضان المقبل 2024 في الأردن. 

وأشار الرياحنة خلال حديثه في برنامج "دق سلف مع الوكيل" الذي يقدمه الاعلامي هيثم الوكيل ويُذاع على راديو "نشامى" أن أحداث المسلسل ستركز على ملامسة واقع الحياة في الشارع الأردني، وسيشارك في العمل عدد من الفنانين الأردنيين، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة نجوم عرب آخرين.

وتعليقاً على الانتقادات التي واجهها فيلم "الحارة" مسبقًا، أوضح الرياحنة أن الفيلم لاقى تقييمات مختلفة، حيث نال إعجاب بعض المشاهدين واعتراض بعضهم الآخر، ولكنه أكد أن هذا النقاش ساهم في إثراء الحوار حول الأحداث الأردنية التي كانت موضوع الفيلم.

وأشار إلى أنه استقبل الكثير من الانتقادات البناءة من متابعي الفيلم وعمل على تحسينها .

وفيما يتعلق بدوره في شخصية "شوقي" التي قدمها في مسلسل "جعفر العمدة" في الجزء الأول، أكد الرياحنة أن قلة ظهور شخصية شوقي في بداية المسلسل كانت جزءاً من استراتيجية الدور، حيث تمحورت الشخصية حول نوعية الأدوار وليس حول تكرار ظهورها.

وأشار إلى حذف بعض المشاهد بالتنسيق مع المخرج محمد سامي، مُشيرًا إلى اهتمامه بنوعية الظهور في العمل التمثيلي بدلاً من كثرة الظهور، وذلك بهدف تحقيق تشويق للجمهور في نهاية المسلسل.

ولفت أن عملية كتابة سيناريو جزء ثاني من مسلسل "جعفر العمدة" لا تزال قيد التحضير.

وعبّر الفنان منذر الرياحنة عن تعاطفه مع الشعب الليبي بعد الدمار الذي خلّفه الاعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص.

 

وأعرب الرياحنة عن تضامنه مع الشعب الليبي من خلال مقطع فيديو قائلاً: "أصدقائي وإخواني في ليبيا، الله يحميكم من أي شر. أنتم مررتم بمصاعب كثيرة وقادرون على التغلب على أي مصيبة. قلوبنا معكم. الله يحميكم".


 

 

 




 

 


 

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