الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

الوكيل الإخباري - حصل فريق الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد على جائزتي أفضل ممثلة وجائزة لجنة التحكيم في النسخة الأخيرة من مهرجان روتردام للفيلم العربي، وفق الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وقالت الهيئة عبر صفحتها على "الفيسبوك" إن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا.



وأكدت أن الفيلم على دعم للإنتاج وما بعد مرحلة الإنتاج من الهيئة الملكية للأفلام.



علماً أن أحداث الفيلم تدور حول قصة كفاح امرأة تُضطر لمواجهة الذكورية في عائلتها إثر وفاة زوجها، في مجتمع قد يسلب النساء حقوقاً لهنّ إذا لم يُنجبن ذكراً.

