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السبت، 21-11-2020 10:57 ص

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أنه على اثر ورود مقطع فيديو للعاملين في ادارة البحث الجنائي ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على احد عمال الوطن وسلبا هاتفه ، حيث جرى تعميم الفيديو  على كافة اقسام البحث الجنائي حيث تبين انه لم تسجل اية شكوى مماثلة لما ظهر في الفيديو لدى اي منهم .
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واضاف السرطاوي انه وبمتابعة  التحقيق في الفيديو وبالطرق الفنية تم تحديد مكان تصويره في مدينة الزرقاء ، وتحديد هوية عامل الوطن الذي ظهر خلاله وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته حيث أفاد أنه تم الاعتداء عليه في وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك .

و تمكن محققو البحث الجنائي وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما حيث بوشرت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة .

وتهيب مديرية الأمن العام بالجميع ضرورة التقدم بشكوى في حال وقوع أي اعتداء أو العلم به على أي من المواطنين و عدم التردد والابلاغ عن مثل هذه الجرائم حيث يتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.

 




 

 


 

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