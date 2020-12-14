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الإثنين، 14-12-2020 06:16 م

القبض على متورطين في بيع أراض خارج الأردن بـ 2,8 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احد الاشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي في محافظة الزرقاء بتعرضه للاحتيال من قبل عدة اشخاص بعد شراء ارض خارج الاردن بقيمة اثنين مليون وثمانمائة الف دولار وطلب الادعاء بعد ان تبين انهم قد احتالوا عليه بواسطة هويات مزورة.
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واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات حُددت هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وتبين بانه زور وبالاشتراك مع مجموعة من الاشخاص هويات شخصية لاصحاب الارض الاصليين واتمام عملية الاحتيال وبيع الارض للضحية بمبلغ اثنين مليون وثمانمائة الف دولار.

وتابع الناطق الاعلامي انه بالبحث عن المتورط الرئيسي في القضية حُدد مكان وجوده بعد ان توارى عن الانظار وأُلقي القبض عليه ، كما وأُلقي القبض على ثمانية اشخاص اخرين اشتركوا معه وساعدوه لاتمام عملية الاحتيال وضُبط بحوزتهم مبلغ 70 الف دولار وما زالت التحقيقات جارية.

 




 

 


 

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