القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات مصنفين بالخطرين والمسلحين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد ودعم من مختلف وحدات الأمن العام يواصلون حملاتهم المكثفة لضرب اوكار تجار ومروجي المخدرات ووقف نشاطاتهم ومنعهم من نشر السموم بين أفراد المجتمع.



وأكّد انه وخلال ال 24 ساعة الماضية نُفذت سلسلة من المداهمات والحملات الأمنية في محافظات العقبة ومعان وعجلون والزرقاء والمفرق والبلقاء والرمثا ، وأُلقي القبض خلالها على 15 تاجراً مروجاً، منهم مصنفون بالخطرين والمسلحين وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .



ففي مدينة العقبة قام فريق تحقيق بجمع معلومات عن أخطر الأشخاص المروجين في المدينة وتحديد نشاطاتهم الجرمية وأماكن وجودهم ، وجرى تشكيل قوة امنية مشتركة تحركت بذات الوقت لاربعة مواقع جرت مداهمتها بذات الوقت، القي القبض في الموقع الاول على شخصين أحدهما مصنف بالخطر بعد مقاومتهما القوة الامنية وضبط بحوزتهما 24 كف حشيش وكمية من مادة الكريستال وسلاح ناري فيما ضبط شخص مصنف بالخطر ومطلوب في الموقع الثاني وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المخدرات، وضبط في الموقع الثالث شخص قاوم القوة بواسطة سلاح اوتوماتيكي كان بحوزته وضبط معه 300 حبة مخدرة ، وفي الموقع الاخير ألقي القبض على مروج بحوزته كمية من المخدرات المعدة للبيع .



وفي محافظة الزرقاء وبعد متابعة فريق تحقيقي من الادارة لتحركات أحد تجار المخدرات جرى تحديد مكان ممارسته لنشاطاته المرتبطة ببيع وترويج المخدرات داخل احدى المزارع حيث جرت مداهمتها والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .

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فيما جرى في محافظة معان تتبع أحد الأشخاص المصنفين بالخطرين والمسلحين ووضع كمائن له بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية من المواد المخدرة بواسطة مركبته وعند محاولة إيقافه أبدى مقاومة شديدة، إلا أن القوة تمكنت من القاء القبض عليه وبرفقته شخص آخر وضُبط بحوزته 3.5 كف حشيش و 2000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .



وفي محافظة المفرق دوهم احد تجار المخدرات داخل مركبته أثناء نقله لكمية من المواد المخدرة من اجل بيعها والقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزته 11 كف حشيش و 4000 حبة مخدرة .



وفي محافظة عجلون دوهم مكان وجود مطلوب بحقه 20 طلبا أمنيا ومصنف بالخطر بعد تحديد مكان وجوده والقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.



وفي محافظة البلقاء ألقي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في مداهمتين منفصلتين وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع واسلحة نارية.



فيما جرى إلقاء القبض على مروج للمخدرات في لواء الرمثا بعد مداهمته وضُبط بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة .





