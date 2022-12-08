القطاع التجاري ينتخب ممثليه السبت المقبل

الوكيل الإخباري - تستكمل الهيئة المستقلة للانتخاب تزويد مراكز اقتراع انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية بجميع متطلبات العملية الانتخابية على أن تنهي عمليات التزويد بالمواد الخاصة بالعملية الانتخابية مع مساء يوم غد الجمعة لتكون المراكز جاهزة لاستقطاب الناخبين عند الثامنة صباحا من السبت المقبل، وفق الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة.

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وقال الرواشدة، اليوم الخميس، إن العملية الانتخابية ستبدأ بمن حضر عند الثامنة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.



ولفت الرواشدة إلى أن انتخابات غرفة تجارة عمان ستكون داخل المدينة الرياضية والتي ستحوي أكثر من مركز اقتراع لتجنب الاكتظاظ أو التعطل للعملية الانتخابية.



"تم محاكاة العملية الانتخابية داخل المدينة الرياضة للتأكد من سلامة الإجراءات" وفق الرواشدة.



وحول النتائج والفرز قال الرواشدة إن عملية الفرز تبدأ فور انتهاء وقت الاقتراع عند السابعة مساء، وإعلان النتائج سيتم من قبل مجلس مفوضي الهيئة.



تُجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية السبت بمن حضر، بعد تأجيل موعدها الذي كان مقررا في 3/12/2022 لعدم اكتمال النصاب القانوني في حينه.



ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة بعملية التصويت 27982 تاجرا.



ويبلغ عدد التجار الذين ترشحوا لخوض انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمّان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

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