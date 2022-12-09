القطاع التجاري ينتخب ممثليه السبت

الوكيل الاخباري - ينتخب القطاع التجاري أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية السبت، بمن حضر، وسط انتخابات تُجرى بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستنهي اليوم الجمعة عمليات التزويد الخاصة بالعملية الانتخابية لمراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين عند الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

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وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أماكن الاقتراع لكافة الغرف التجارية، في الوقت الذي ستجرى به انتخابات غرفة تجارة عمان في المدنية الرياضة نظرا لعدد الناخبين للغرفة وتجنبا للاكتظاظ، حيث جرى تخصيص أكثر من مركز اقتراع داخل المدينة.



وبعد انتهاء فترة التصويت عند السابعة مساء ستبدأ عملية الفرز ليصار بعد ذلك إعلان النتائج من قبل مجلس مفوضي الهيئة.



ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة بعملية التصويت 27982 تاجرا.

ويبلغ عدد التجار الذين ترشحوا لخوض انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمّان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.