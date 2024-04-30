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الثلاثاء، 30-04-2024 11:51 ص

القمة العالمية للمحيطات تنعقد بنسختها الإقليمية في الأردن في 14 أيار

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الوكيل الاخباري- تنعقد القمة الإقليمية للمحيطات، للمرة الأولى في الأردن من قبل مجموعة الإيكونيميست العالمية ضمن مبادرة "إيكونوميست إمباكت"، وذلك في منطقة البحر الميّت خلال الفترة من 14 إلى 16 أيّار 2024.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن مبادرة إيكونوميست إمباكت، تجري استضافة هذه تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتعاون مع مبادرة المجمع الدولي لمحمية العقبة البحرية، وبدعم من الحكومة وهيئة تنشيط السياحة.

وقال البيان إن القمة الإقليمية للمحيطات ستوفر منصة لتجمع عالمي يضمّ أكثر من 200 مشارك ، بما في ذلك رؤساء وقادة سياسيون وصانعو سياسات ورؤساء شركات ومستثمرين وأكاديميين من أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والآراء والرؤى القابلة للتنفيذ، والانخراط في مناقشات ملهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جهود حماية المحيطات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن القمة تستضيف مجموعة من المتحدثين، تضم مسؤولين حكوميين، ورواداً مؤثرين من الصناعة، وباحثين أكاديميين، منهم وزير المياه والري رائد أبو السعود، ومنسقة برنامج التراث العالمي البحري في منظمة اليونسكو فاني دوفير.

وأشار إلى أن القمة ستوفر منصة لاستكشاف الفرص والشراكات الرئيسية ضمن الركائز الأساسية لاستدامة النظم البيئية البحرية في المنطقة.

ويغطي جدول أعمال القمة مجموعة مهمة من القضايا والأولويات الملحة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، وآليات التمويل المبتكرة، والحفاظ على البيئة البحرية، ومبادرات الاقتصاد الأزرق، والتقدم المعاصر في التقنيات المتعلقة بالمحيطات، بحسب البيان.

 




 

 


 

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