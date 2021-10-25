القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الوكيل الاخباري- تسلمت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، في فندق القوات المسلحة الأردنية، عدداً من المعدات الممنوحة من الحكومة الكندية، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب ومندوب السفير الكندي في عمان أنطوان ترار، وممثلين من مكتب مشاريع الأمم المتحدة.

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وأكد العميد الركن الخطيب، عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأهمية هذه المنحة، كما شكر الحكومة الكندية لما يقدمونه من منح لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الصديقين.



واطلع المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية والوفد الضيف على المحطات المستلمة والمعدلة داخل الآليات، واستمعوا إلى إيجاز حول المواصفات الفنية المستخدمة فيها، وما توفره من مميزات تعبوية متقدمة وملائمتها لطبيعة عمل الوحدات. وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.