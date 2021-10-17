الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 03:16 م

تخريج دفعة مدربين بمديرية الأمن العام للاستجابة الطبية في الحالات الطارئة

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الوكيل الإخباري- انضم مسؤولون أردنيون وكنديون اليوم الأحد للعرض الخاص الذي قدمه ضباطا من الأمن العام يتعلق بالمهارات المتقدمة للاستجابة الطبية الطارئة لضباط الشرطة الذين يتطلب عملهم الانخراط في حوادث حرجة.

وأعقب العرض حفل تخرج لـ 13 طالبا تم تدريبهم لتوجيه زملائهم في مديرية الأمن العام، بما يعزز قدرات التدريب الداخلية للمديرية حيث تم تقديم التدريب المتخصص من قبل فريق دعم الشرطة (بي أس تي) نيابة عن الحكومة الكندية من خلال تمويل من برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.

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وتضمن برنامج التدريب ما يسمى (التدريب الطبي في حالات الطوارئ) والذي يمنح كلا من الضباط الرجال والنساء المهارات اللازمة لتقديم التدخلات الطبية المنقذة للحياة أثناء وقوع حادث خطير لإبقاء المصابين على قيد الحياة لحين تمكن الكوادر الطبية من دخول مكان الحادث بأمان.

 

 

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