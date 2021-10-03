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الأحد، 03-10-2021 01:09 م

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسيّر قافلة مساعدات كويتية الى فلسطين

الهيئة الهاشمية


الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مكونة من 16 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية جزء كبير منها بتبرع سخي من نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي.

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كما ستسير الهيئة قافلة تحوي أجهزة طبية وأدوية ليصار إلى تسليمها لمستشفى المقاصد في القدس.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "نعمل على مدار العام لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإرسال وتزويد أهلنا في فلسطين بالاحتياجات الإغاثية الطارئة، وأتوجه بالشكر لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين".


وعبر الشبلي عن شكره لباقي المتبرعين من القطاع الخاص على مساهمتهم القيمة في تأمين الاحتياجات والمساعدات الإغاثية.


وقال رئيس مجلس الإدارة لنماء الخيرية – التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حمد الكندري: "إن قافلة المساعدات الكويتية جاءت من شعب الكويت لتصل إلى الإخوة من أهلنا في قطاع غزة وتسليمها إلى المتضررين من عدوان الاحتلال الأخير على غزة لمحاولة تضميد جراح المكلومين والجرحى والشهداء ومن هدمت بيوتهم، كما نشكر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تسهيلها ايصال هذه المساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية لذلك."

 

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