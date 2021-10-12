الوهادنة: لا تخوف من نقص المطاعيم بل من الإقبال عليها

الوكيل الاخباري– قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إنه لا يوجد تخوف من نقص المطاعيم في الأردن بل من الإقبال عليها.



وأضاف ، أن “الحل الوحيد أمامنا هو تطعيم 75% من الفئة المستهدفة والبالغة 6،5 مليون شخص”.



وأشار إلى أن إصابات كورونا وشدتها تكون أقوى بكثير على غير المُطعمين، وفقا لدراسة أجرتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.



وبيّن أن الفروقات بين المطاعيم كانت متدنية جدا، ما يؤكد فعاليتها ومأمونيتها، داعيا إلى أخذ المطعوم، وعدم التخلف عن مواعيد الجرعات المحددة.



وأوضح أن الوفيات تتناسب بشكل طردي مع شدة الإصابة، “فإن كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة، فالإصابات الشديدة تزيد من احتمال الوفاة بشكل أعلى بكثير من الإصابات الخفيفة والمتوسطة”.



ولفت إلى أن عدد المصابين بعد الجرعة الثانية بلغ عددهم 8335 شخصاً، حيث كانت شدة الإصابة بينهم أقل، كما وأن الإصابة حدثت خلال فترة تكوّن المناعة، والتي تحتاج من أسبوعين إلى 4 أسابيع.



ونوه بأن عدد المطعمين بالجرعة الثانية بلغ 3.311.999 بنسبة 52%؛ 47% منهم تلقوا لقاح فايزر، و43% تلقوا لقاح سينوفارم و10% تلقوا أنواع المطاعيم المتبقية.



وأكد عدم توفير أي مطعوم لحماية تصل إلى 100%، وأن كل ما زاد عمر الإنسان زاد احتمال الإصابة، وأن الإصابات باتت اليوم موجودة بين الفئات العمرية الصغيرة التي تختلط مع كبار السن، الأمر الذي يؤكد أهمية تطعيم هذه الفئات الأكثر عدداً.

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