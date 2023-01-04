الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

اتفاقية تدريب وتوظيف بين فندق القوات المسلحة وجامعة اليرموك

الأربعاء، 04-01-2023 07:25 م

القوات المسلحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية

12023264352416461758


الوكيل الاخباري - جرى في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية مدير المشتريات الدفاعية العميد المهندس شاكر العبادي ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية.

وقال العميد المهندس العبادي إن الاتفاقية تهدف إلى تزويد شركة الكهرباء الأردنية بآليات ذات مواصفات فنية خاصة من القوات المسلحة الأردنية؛ لنقل فرق موظفي الشركة أثناء الظروف الجوية الصعبة إلى مواقع الأعطال التابعة لها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

1220229211133224425203

الملك يعود إلى أرض الوطن

5

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

12023415755335751160

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

1

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

3202231224640662717346

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

أخبار متعلقة
wwwww

الجيش: إصابات أثناء التعامل مع متفجرات قديمة

wwwwwww

برامج ماجستير MBA في أعمال الأردنية الأولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل 200 عالميا

1220222913344511101765

الجيش يضبط مهربا وكميات كبيرة من المخدرات

12202226233731430529745

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

ffff

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة

1220222181636317276406

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية