القوات المسلحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية

الوكيل الاخباري - جرى في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله.



ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية مدير المشتريات الدفاعية العميد المهندس شاكر العبادي ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية.



وقال العميد المهندس العبادي إن الاتفاقية تهدف إلى تزويد شركة الكهرباء الأردنية بآليات ذات مواصفات فنية خاصة من القوات المسلحة الأردنية؛ لنقل فرق موظفي الشركة أثناء الظروف الجوية الصعبة إلى مواقع الأعطال التابعة لها.

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