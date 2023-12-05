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القوات المسلحة: مقتل ثلاثة مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الثلاثاء، 05-12-2023 11:34 ص

القوات المسلحة: مقتل ثلاثة مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

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الوكيل الإخباري - نفذت المنطقة العسكرية الشرقية عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل ثلاثة مهربين.

وصرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر أنه تم العثور على (٢٣٣) ألف حبة كبتاجون، و(٥٢٨) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 




 

 


 

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