الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 09:17 ص

الكرك: إطلاق حملة للتبرع بالدم

الكرك


الوكيل الإخباري - يطلق بنك دم إقليم الجنوب في محافظة الكرك، اليوم الأحد، و بالتعاون مع نادي منشية ابو حمور وبدعم من جمعية الكرك للرعاية الطبية والجمعية الأهلية، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تنقذ مريض"، وذلك دعما لبنك الدم لإقليم الجنوب ومرضى الثلاسيميا.

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وقال رئيس النادي فايز البستنجي إن الحملة ستنطلق اليوم من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء في مقر نادي منشية ابو حمور ضمن الالتزام بالشروط الصحية والوقائية.


وأوضح أن من شروط التبرع أن يكون المتبرع تجاوز 18 عاما، وخاليا من الأمراض السارية والمعدية ويحمل هوية احوال مدنية. ودعا الى التعاون والمشاركة لإنجاح هذا اليوم الطبي والنشاط الإنساني لتعميق قيم التبرع بالدم ورفد البنك بكل ما يحتاجه من وحدات دم لتقديمها عند الحاجة لكل مريض.


 




 

 


 

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