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السبت، 09-10-2021 06:45 م

افتتاح مركز دفاع مدني القصر في محافظة الكرك

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة افتتح العميد الدكتور معتصم أبو شتال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي مركز دفاع مدني القصر بحلته الجديده وبحضور مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة وقائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور جهاد القضاه وعدد من وجهاء المحافظة.

ويأتي استحداث مراكز ومحطات الدفاع المدني تنفيذاً للخطة التطويرية الشاملة لجهاز الأمن العام للارتقاء بالأداء الميداني لمديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني، من خلال التوسع الافقي في تقديم خدماتها وتجسير المسافات بين مراكزها المنتشره في محافظة الكرك ويسهم في سرعة التعامل مع الحوادث والتقليل من نتائجها المؤسفة.

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