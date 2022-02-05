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السبت، 05-02-2022 12:57 م

الكرك: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أمر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال محافظ الكرك محمد الفايز، إنه تم إغلاق منشأتين اليوم السبت، لمخالفتهما أمر الدفاع رقم 35 الخاص بعدم تلقي احد العاملين جرعتي المطعوم.

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واكد أن فرق التفتيش المشكلة من الجهات ذات العلاقة تعمل على مراقبة مدى الالتزام بأوامر الدفاع وتحرير المخالفات بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.


وأكد الفايز ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد، وتلقي المطعوم للحفاظ على سلامتهم، موضحا انه تم توزيع عدد من الشباب المتطوعين على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة للقيام بجولات توعوية حول الإجراءات الوقائية وأوامر الدفاع.

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