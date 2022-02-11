الكرك: المطالبة بإدراج قرية بذان على الخارطة السياحية المحلية والعالمية

الوكيل الاخباري - تعد قرية بذان الواقعة على بعد 12 كم غرب مدينة الكرك نموذجاً للعديد من القرى التراثية في محافظة الكرك التي تشكل معلماً سياحياً على الخارطة السياحية المحلية والعالمية لجمالية موقعها.



الوصول الى قرية بذان يحتم على الزائر أن يسير عبر أودية ومنحدرات صعبة تحف بجوانبها غابات اشجار الزيتون والعنب والتين التي تشكل بتشابكها منظراً خلاباً وساحراً يبهر الزائرين لها . يقول الدكتور راكز العرود، إن أول ما يلفت نظر الزائر للبلدة القديمة بذان، بيوت القرية التي تتراءى له وكأنها سقف واحد متلاصقة بعضها ببعض وقد بنيت من الحجر والطين وذات النوافذ والأبواب القديمة المشرعة تتوسطها ممرات ضيقة.

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