الكرك: تعليلة ثقافية تراثية بعنوان حكايات شعبية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الكرك، مساء أمس الاثنين، تعليلة ثقافية تراثية بعنوان "حكايات شعبية "، بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ومتحف الحياة الشعبية/ سرايا القلعة، بهدف التعرف على الموروث الشعبي للحكايات الشفوية الشعبية.

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وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن التعليلة تأتي استمرارا لبرنامج التعاليل الكركية التي تنظمها المديرية، بهدف الوقوف والاطلاع على التاريخ الشفوي المادي للمدينة وتعريف الأجيال بالقيمة الثقافية التي كانت سائدة بالأوساط الاجتماعية لأبناء المحافظة.



وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على الموروث الثقافي الشعبي من أغان وحكايات شعبية ومأكولات وملابس تقليدية، ارتبطت مع الإنسان والمكان عبر العصور.

وتناول الباحث حامد النوايسة، تاريخ قلعة الكرك والمدينة والأحداث التاريخية والسياسية، بالإضافة إلى الأقوام التي تعاقبت عليها وأثرها بتشكيل هوية المنطقة وسكانها.



وتحدث الشيخ عصمت دليوان المجالي، عن تاريخ المدينة وأبنيتها التراثية وأثر ذلك بتشكيل الوجدان الجمعي لأبناء المدينة، من خلال المرويات والمحكيات الشعبية لأبرز المحطات التاريخية للمدينة.



كما اشتملت التعليلة على قصائد شعرية على الربابة قدمها عازف الربابة جمال الأغوات، وقصائد شعرية نبطية ألقاها الشاعر محمد القضاه والشاعر عوض الطراونة.