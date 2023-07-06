ورشة توعوية في الكرك عن الدستور الأردني

الوكيل الإخباري- نظم فريق زمالة "لك وعليك"، التابعة لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورشة توعوية لليافعين حول الدستور الاردني، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك.

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وتحدثت خلال الورشة المحامية صبا القرالة، عن أهداف الورشة واهميتها لشريحة الشباب من حيث التعريف بنصوص الدستور الاردني والتشريعات الناظمة له لغاية الوصول الى مجتمع متمكن قانونا، ومفهوم الدستور ومكانته بين القوانين الأخرى.



وبينت طرق تعديل الدستور ومراحله التشريعية من حيث إقراره من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ومصادقة جلالة الملك عليه ونشره بالجريدة الرسمية.