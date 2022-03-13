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الأحد، 13-03-2022 11:00 ص

الكرك: فعاليات متنوعة للمراكز الشبابية

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الوكيل الإخباري - نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب الكرك مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لمختلف الفئات العمرية، وفق رئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة.

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وقالت المعاقبة إن النشاطات تأتي ضمن خطة مديرية الشباب بهدف تفعيل المراكز الشبابية لتمكين الاعضاء، وتأهيلهم على الاعمال التطوعية وتعميق ثقافته بالأوساط الشبابية، حيث نظم مركز شباب غور الصافي النموذجي ندوة حوارية بعنوان الترويج والتشجيع على الاستثمار السياحي، بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية من 15 - 17 داخل متحف اخفض مكان على الأرض.


وتحدث الدكتور محمد الزهران من دائرة الاثار العامة عن مفهوم الاستثمار السياحي والعوامل المؤثرة عليه وكيفية تطويره ودعمه، مستعرضا مجالات الاستثمار السياحي، كزيارة المواقع الاثرية والسياحة الصحية والعلاجية والسياحة الثقافية وعن الامن والاستقرار السياحي ودوره بالاستثمار السياحي لأي دولة، اضافة الى الجهات الداعمة للعمل السياحي مثل وزارتي السياحة والثقافة.


كما نظم مركز شابات المزار الجنوبي، حوارية بعنوان "مهارات التفكير الابداعي"، بمشاركة 20 شابة عبر تطبيق زوم.


وأشارت المدربة خديجة الجعافرة إلى مفهوم التفكير الإبداعي من خلال النظر للأمور بطريقة جديدة، والتفكير خارج الصندوق، متطرقة الى مهارات التفكير الابداعي ووسائل تطويرها.


ونفذ مركز شباب وشابات وادي الكرك نشاطا بعنوان يوم زراعي، بمناسبة يوم الشجرة بمشاركة 20 شابة، حيث زرعت العضوات المشاركات بالنشاط مجموعة من الأشتال في حديقة المركز وكان الهدف من النشاط تشجيع الزراعة وزيادة جمالية المكان.


كما نظم مركز شابات غور الصافي معسكرا ارشاديا نهاريا في سد النقع، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، بمشاركة 20 شابة من الفئة العمرية 15- 17عاما.
و أشار مسؤول المعسكر بنيامين الشعار إلى مراحل الحركة الكشفية ودورها بتعزيز الثقة الوطنية لدى الشباب.


ونظم مركز شابات الطيبة، يوما فنيا مفتوحا، اشتمل على مجموعة من الفعاليات من ابرزها رسم جداريات جسدت شعار المركز الجديد لعام 2022 من أفكار العضوات لما يمثله لهن المركز من تبني الطاقات والإبداعات الشبابية.


كما اشتملت النشاطات على إعادة تدوير الورق بطريقة فنية طبيعية، حيث شاركت 15 شابة من الفئة العمرية 12 - 14 عاما، بقيادة المدربة نور البطوش.


 




 

 


 

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