مع عودة ارتفاع إصابات كورونا .. عمّان تسجل قرابة 9 آلاف إصابة

الوكيل الإخباري - مع عودة إصابات كورونا بالارتفاع في الأردن من جديد، اليوم الإثنين، سجل في العاصمة عمّان 8958 اصابة.

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ووفقا للإيجاز اليومي، سجل في محافظة إربد 2857 إصابة، وفي محافظة الزرقاء 2703 إصابات، وفي محافظة البلقاء 1577 إصابة.



وأوضح الايجاز، أنه سجل في محافظة مادبا 1171 إصابة، وفي محافظة الكرك 1079 اصابة، وفي محافظة المفرق 931 اصابة.



وبين الإيجاز أن هناك ارتفاع واضح في أعداد الإصابات في لواء البتراء، والذي سجل 170 إصابة، بعد أن سجل اللواء على مدار الأسبوع الماضي إصابات قليلة.



وسجل في الأردن اليوم الاثنين 24 وفاة و 22113 إصابة بفيروس كورونا المستجد.