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السبت، 21-05-2022 02:58 م

الكسبي يتفقد أعمال مشروع طريق الشحن الجوي

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير السياحة والاثار نايف الفايز، اليوم السبت، سير العمل بالأعمال النهائية (التشطيبات) لمشروع إعادة تأهيل طريق القسطل - الشحن الجوي.

وأكد الكسبي خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها المعنيين في الوزارة، ضرورة استكمال الأعمال في المشروع وافتتاح الطريق رسميًا وبالكامل أمام حركة المركبات خلال الأسبوع الحالي؛ لكون طريق الشحن الجوي يعتبر طريقا حيويا واقتصاديا يخدم العديد من المنشآت الصناعية الاستثمارية ويربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي وقصر المشتى الأثري، بالاضافة إلى كونه الطريق الرئيسي للعبور الى بوابة الشحن الجوي لمطار الملكة علياء الدولي.

وشدد، على أنه وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لن تتوانى الحكومة عن تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتأمين كافة سبل الدعم اللازم لهم.

واستمع وزير الأشغال، إلى إيجاٍز مفصل من المعنيين حول سير الأعمال في المشروع، إذ تم تقسيم الأعمال فيه إلى عدة مراحل؛ ليتم إنجازها بشكل أسرع وشملت الأعمال إعادة انشاء الطريق وتنفيذ طبقات الرصف وطبقات الخلطة الإسفلتية وعمل كافة الأعمال المرافقة له من تصريف لمياه الأمطار وأعمال الانارة والاشارات الإرشادية والتحذيرية والأعمال اللازمة كافة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة بطول 7.4 كم.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال الطريق الرديف لـ"طريق الشحن الجوي" وذلك ضمن أعمال التحويلات المرورية للمشروع والذي يمتد من الجامعة الطبية الملكية على طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار ويصل لغاية بوابة الشحن الجوي لمطار الملكة علياء الدولي حيث تم تنفيذ عدة طرق جديدة بطول اجمالي وربطها مع الطرق القائمة شملت الأعمال فيها تنفيذ طبقات (الفرشيات والخلطة الاسفلتية) وأعمال المنشآت المائية المتمثلة بتنفيذ عبارات صندوقية عدد (2) واربع عبارات انبوبية واربع عبارات خدمات بالإضافة الى تنفيذ أعمال السلامة المرورية (دهان وعواكس الأرضية).

يذكر أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي - القسطل ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال قبل المدد الزمنية المحددة بحوالي شهرين.

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