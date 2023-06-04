الكشف عن الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للدغة أفعى بمدرسته في إربد

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكد مدير مستشفى الاميرة رحمة للأطفال الدكتور زيدون الشرمان إن الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للدغة أفعى فلسطين اليوم الأحد مستقرة.



وقال الشرمان لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم إدخال الطالب إلى العناية المركزة بهدف مراقبة الوضع الصحي والعلامات الحيوية.



وأشار إلى أن الأمصال متوفرة في مستشفى رحمة وسيتم تقديم العلاجات المناسبة له.



وكان قد تعرض طالب (6 سنوات) للدغ من أفعى فلسطين داخل الغرفة الصفية باحدى المدارس في لواء الوسطية بمحافظة إربد، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.

