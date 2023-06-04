أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

الوكيل الإخباري

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- تعرض طالب (6 سنوات) للدغ من أفعى فلسطين داخل الغرفة الصفية باحدى المدارس في لواء الوسطية بمحافظة إربد، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة الطالب حرجة جدا وتم نقله من قبل فرق الدفاع المدني إلى مستشفى الأميرة رحمة وهو يخضع للعلاج الآن.وأضاف أن الطالب تعرض للدغ من الأفعى التي كانت داخل المقعد بالغرفة الصفية.وأشار الجيزاوي إلى أنه متوجه الآن وبحوزته الأمصال المضادة لأفعى فلسطين لإبطال مفعول السم.وحذر خبير الأفاعي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).