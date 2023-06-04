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الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

الأحد، 04-06-2023 02:45 م

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن بدء المؤسسة السير بإجراءات لتسجيل المصل المضاد للدغة الأفعى المنشارية (افعى فلسطين) خلال الأيام القادمة .

وأضاف خلال لقاء بغرفة تجارة اربد اليوم، أن المصل المضاد لسم هذه الافعى غير مسجل بالأردن وطلبت المؤسسة تسجيله بشكل سريع وتم توفير كمية بسيطة منه خلال الفترة الماضية .

وزاد مهيدات انه تم فتح المجال أمام عدد من الوكلاء لتسجيل المصل المضاد الافعى الفلسطينية من أجل البدء بتوفيره بالأردن.

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ونوه الى أن المصل المتوفر بالأردن حاليا لا يغطي لدغة الافعى الفلسطينية وان توفير هذا المصل سيكون قريبا بعد الانتهاء من الأمور الفنية .

 




 

 


 

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