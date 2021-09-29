الكشف عن هوية الغريق في سد الملك طلال

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- كشف مصدر أمني أن المواطن الذي تعرض للغرق في سد الملك طلال يعمل صيادا .

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ولفت المصدر الأربعاء لـ" الوكيل الإخباري" أن الشخص يعمل صيادا ، وكان يتواجد برفقة زملائه، مشيرا إلى أنه كان يتواجد في السد بقارب يخلو من أدنى مقومات السلامة العامة .

وأوضح أنه يتم التحقيق مع زملائه لوجود شبهة جنائية ، حيث لم يتم التبليغ عن حادثة الغرق من قبلهم إلا بعد أن حضرت كوادر الدفاع المدني للبحث عنه .

وأوضح أن البحث ما زال جاريا عن الشخص من خلال الغطاسين وزوارق البحث حتى ظهر اليوم الأربعاء ، منوها انه تم العثور على شبكة صيد كان يملكها .

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