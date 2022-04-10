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الأحد، 10-04-2022 01:13 م

الكهرباء الأردنية ترفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الاردنية عن استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من خطة تطوير مراكز الاتصال التابعة لها والمخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المشتركين الطارئة على مدار الساعة.

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وشملت المرحلة الاولى من خطة التطوير رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال بما يعادل ثلاثة أضعاف السعة السابقة من خلال اضافة قنوات اتصال جديدة لاستيعاب الزيادات التي قد تطرأ في حجم المكالمات الواردة خلال الظروف الطارئة.


وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تم ربط مراكز الاتصال التابعة للشركة من خلال خطوط رقمية مستقلة مع مشغلي شبكات الاتصالات الثلاث العاملين في المملكة لضمان استمرارية عمل المراكز في تقديم الخدمات لمشتركي الشركة.


و للتسهيل على المشتركين فقد تم اعتماد رقم هاتف جديد ومميز للطوارئ مؤلف من ثلاث خانات وهو ( 116 ) ليصبح رقما موحدا لجميع محافظات الامتياز التابعة للشركة في محافظات العاصمة عمان - الزرقاء - مأدبا والبلقاء مع الإبقاء على الأرقام الهاتفية المستخدمة سابقا والمتداولة عاملة لفترة انتقالية لحين التأكد من انخفاض أعداد المكالمات الواردة من خلال تلك الخطوط.


وكانت الشركة قد اطلقت تطبيقا الكترونيا لخدمات المشتركين يعمل على الهواتف الذكية يمكن استخدامه للحصول على العديد من خدمات الشركة بسهولة ويسر ومن أبرزها تقديم شكاوى الانقطاعات الكهربائية واية امور اخرى طارئة.

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