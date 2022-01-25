الكهرباء الوطنية تعلن حالة الطوارئ

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في الشركة، مؤكدا تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لدى الشركة، استعداداً لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



وأكد المهندس الرواشدة قدرة الشبكة الوطنية من خلال مركز المراقبة والتحكم التابع لها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة للمحافظة على ديمومة إيصال التيار الكهربائي والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال شتاء 2021 - 2022 والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من شركات توليد وتوزيع.

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