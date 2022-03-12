السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 02:49 م

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة الكهرباء الوطنية أن الأحمال الكهربائية على الشبكة سجلت مساء امس الجمعة 3240 ميغاواط. 

وقالت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن يسجل مساء اليوم السبت حمل كهربائي يصل إلى 3500 ميغاواط، خلال الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة. 

واوضحت ان هذه المعدلات للأحمال ما زالت في مستواها الطبيعي المتوقع خلال مثل هذه الأحوال الجوية. 

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وسُجل في 19 من كانون الثاني الماضي أعلى حمل كهربائي في الأردن وصل إلى 4010 ميغاواط.

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