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الأربعاء، 23-02-2022 11:57 ص

الخرابشة يتوقع أن تراكم الكهرباء الوطنية مزيدا من الخسائر

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الوكيل الإخباري - توقع وزير الطاقة صالح الخرابشة أن تراكم شركة الكهرباء الوطنية خلال 2-3 سنوات مزيدا من الخسائر ولكن بمبالغ أقل.

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وقال الخرابشة، خلال جلسة رقابية نيابية، اليوم الأربعاء، إن هناك إجراءات ستنقل الشركة من مرحلة الخسائر إلى الربح ما يؤدي إلى الاستدامة المالية والاطمئنان على مستقبلها.

 

وأضاف أن الشركة عانت خلال السنوات الماضية من خسائر أدت إلى تراكم مديونيتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على وضع خطة لتحسين الإيرادات وزيادتها وكذلك لتحسين الأداء وجودة الخدمات.

 

وأشار الخرابشة إلى أن هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة المالية لنقل الدين الحالي على الشركة إلى وزارة المالية، ضمن برنامج زمني مدروس واستبداله بتمويل ميسر وبشروط قليلة.

 

وعبّر الوزير عن أمله في نقل الشركة خلال الفترة المقبلة من مرحلة الخسارة إلى التعادل أو تحقيق هامش ربح بسيط يمكنها من سداد مديونيتها.

 

 

 




 

 


 

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