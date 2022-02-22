التربية تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة الطالب المعلِق 2022

الوكيل الاخباري - كرّم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، الطلبة الفائزين بمسابقة "الطالب المعلِق 2022" بنسختها الأولى التي جاءت بمشاركة نحو ألفي طالب وطالبة من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.



وشهدت المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية والتلفزيون الأردني / القناة الرياضية، ومدارس التربية الريادية، تنافسا شديدا بين الطلبة، حيث تأهل إلى المرحلة النهائية 12 طالبا وطالبة.



وبين الدكتور العجارمة خلال حفل التكريم، اليوم الثلاثاء في قاعة مسرح مدارس التربية الريادية، بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، أن الوزارة تزخر بالمواهب العديدة بين طلبتها الذين يبلغ عددهم نحو مليوني طالب وطالبة، داعيا المتخصصين إلى اكتشاف المواهب وصقلها.

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